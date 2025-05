Porto Empedocle, posticipo lavori viadotto Re, opposizione ringrazia il prefetto

Condividi

Visualizzazioni 152

I consiglieri comunali di opposizione del Comune di Porto Empedocle, Salvatore Ersini, Melania Nuara, Antonino Traina e Gerlando Di Francesco, rivolgono un ringraziamento pubblico al prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, per l’essersi adoperato al fine di ottenere il posticipo a dopo l’estate dell’avvio dei lavori di ammodernamento del viadotto Re, lungo la strada statale 115, in territorio di Porto Empedocle. I consiglieri affermano: “Il rinvio degli interventi a dopo la stagione estiva rappresenta una decisione di grande buon senso, che evita di compromettere in un periodo cruciale la già delicata viabilità della zona. La chiusura dell’area, infatti, avrebbe causato gravi disagi sia alla circolazione stradale che alla vita quotidiana di residenti, attività commerciali e turisti”.