Porto Empedocle, pistolettate contro un panificio

A Porto Empedocle, in via Gramsci, nottetempo ignote mani hanno sparato diversi colpi di pistola contro l’ingresso di un panificio. I proiettili hanno colpito anche due automobili posteggiate nei pressi del negozio. Indagano i Carabinieri. Acquisiti i video – sorveglianza. Ovviamente non è coltivato alcun dubbio sulla matrice dolosa di quanto accaduto. Il titolare dell’attività, un empedoclino di 53 anni, è stato ascoltato a sommarie informazioni dagli investigatori.