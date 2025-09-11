Porto Empedocle, necessario insonorizzare il dissalatore

Condividi

A Porto Empedocle il dissalatore sarà a breve del tutto funzionante. Attualmente è invece spento durante la notte perché è troppo rumoroso. E, di conseguenza, la capacità produttiva è ridotta di circa la metà. Così spiega il commissario straordinario nazionale per l’emergenza idrica, Nicola Dell’Acqua, che aggiunge e precisa: “E’ necessario installare dispositivi per il contenimento dei rumori, il cui montaggio è previsto per il 20 settembre. Poi l’impianto opererà a pieno regime. Dunque il completamento degli interventi di insonorizzazione consentirà il ripristino della piena operatività, garantendo i livelli di produzione idrica pianificati”. Nel frattempo, come confermato da Siciliacque, è stato subito riparato un guasto alle tubature dell’impianto che, come testimoniato da alcuni video diffusi sui social, ha provocato un’ingente dispersione d’acqua schizzata fuori dalle condotte.