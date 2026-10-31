Porto Empedocle, maxi sequestro in una macelleria: oltre 1,8 tonnellate di carne sotto sequestro. Due lavoratori in nero

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Controlli dei Carabinieri, con NAS e NIL, in una macelleria del centro cittadino di Porto Empedocle. Nel corso dell’ispezione sono state sequestrate complessivamente 1.804 chilogrammi di prodotti carnei, riscontrate irregolarità igienico-sanitarie e individuati due lavoratori impiegati in nero. Il titolare è stato denunciato.

L’operazione è stata condotta dai militari della locale Stazione dei Carabinieri, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Palermo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Agrigento.

Durante le verifiche sono stati trovati 84 chilogrammi di carne privi della necessaria tracciabilità. La merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo, in vista della successiva confisca e distruzione.

Altri 1.720 chilogrammi di prodotti carnei sono stati invece sequestrati cautelativamente per consentire all’ASP di Agrigento di effettuare specifiche analisi chimiche. Contestate anche violazioni delle norme sull’autocontrollo igienico-sanitario degli alimenti.

Ma le irregolarità non riguardavano soltanto la conservazione e la sicurezza dei prodotti. Gli accertamenti sul personale hanno permesso di scoprire due lavoratori completamente in nero.

I militari hanno inoltre rilevato presunte violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: mancata sorveglianza sanitaria, assenza di dispositivi di protezione individuale e omissioni negli obblighi di informazione e formazione dei dipendenti.

Al termine dell’ispezione, il titolare della macelleria è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento per le ipotesi di reato legate alle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Elevate sanzioni amministrative per complessivi 9.800 euro e disposta la sospensione dell’attività commerciale fino alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro.