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Il soccorso in mare reso difficile dalle condizioni meteo avverse, con raffiche di vento fino a 27 nodi. L’uomo, colto da forti dolori addominali e vomito, è stato trasferito all’ospedale di Agrigento.

Un intervento di soccorso reso particolarmente impegnativo dal mare agitato e dal forte vento. Un marittimo, componente dell’equipaggio di una nave cisterna ancorata in rada a circa due miglia dalla costa di Porto Empedocle, è stato colto da un improvviso malore che ha reso necessario il trasferimento urgente a terra.

L’uomo lamentava forti dolori addominali accompagnati da episodi di vomito. La richiesta di assistenza è stata immediatamente inoltrata alla sala operativa della Capitaneria di porto, che ha coordinato le operazioni in costante contatto con il Centro internazionale radio medico, seguendo l’evoluzione delle condizioni del paziente.

Ricevuta l’indicazione sanitaria di procedere al trasferimento in ospedale, è stata mobilitata la motovedetta CP 336 della Guardia Costiera, specializzata nelle attività di ricerca e soccorso.

Le operazioni si sono svolte in condizioni particolarmente difficili: il vento soffiava a 27 nodi, pari a circa 50 chilometri orari, mentre il mare mosso complicava le manovre di avvicinamento e trasbordo.

Nonostante le difficoltà, l’equipaggio della motovedetta è riuscito a raggiungere la nave cisterna e a trasferire il marittimo in sicurezza.

Una volta arrivato nel porto di Porto Empedocle, l’uomo è stato affidato ai sanitari del 118, già presenti sul posto con un’ambulanza, e accompagnato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie.