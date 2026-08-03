Porto Empedocle, liberata la spiaggia del Salsetto: la Capitaneria rimuove gazebo e ombrelloni abusivi

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Operazione della Capitaneria di Porto questa mattina lungo il litorale di Porto Empedocle, dove sono stati rimossi numerosi gazebo e ombrelloni in legno installati senza autorizzazione sull’arenile del Salsetto.

L’intervento ha interessato il tratto di costa compreso tra la centrale Enel, nelle vicinanze del dissalatore, e la zona di Marinella. Le strutture, realizzate abusivamente, occupavano porzioni di demanio marittimo, impedendo ai cittadini di utilizzare liberamente la spiaggia.

L’azione è stata avviata dopo diverse segnalazioni presentate dai bagnanti, che avevano denunciato la presenza delle installazioni ritenute irregolari e lesive del diritto alla libera fruizione dell’arenile.

Al termine delle operazioni, tutto il materiale rimosso è stato consegnato al Comune di Porto Empedocle, che provvederà allo smaltimento nel rispetto delle procedure previste dalla normativa.

L’intervento rientra nelle attività di controllo svolte dalla Capitaneria di Porto per contrastare le occupazioni abusive del demanio marittimo e garantire il rispetto delle regole lungo il litorale. L’obiettivo è restituire ai cittadini spiagge pienamente accessibili, tutelando un bene pubblico che deve rimanere fruibile da tutti.