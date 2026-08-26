Porto Empedocle – Lampedusa: “E la nave va”

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La nave traghetto “Costanza I” tra Porto Empedocle e Lampedusa, l’assessore Aricò: “Il servizio è garantito, basta polemiche”.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò assicura che il servizio della nave traghetto “Costanza I”, tra Porto Empedocle e Lampedusa – Linosa, è svolto regolarmente e continuerà a essere garantito, a fronte di alcune dichiarazioni che rischiano di disorientare cittadini e operatori turistici di Lampedusa. Su richiesta del sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, la “Costanza I” e la “Sansovino” attraccheranno a Cala Pisana almeno fino al 30 settembre per razionalizzare le operazioni portuali e alleggerire il traffico nel centro abitato. Aricò difende il progetto e invita coloro che sollevano dubbi a effettuare con lui una traversata con la “Costanza I”, rendendo a disposizione anche la documentazione tecnica richiesta.

Mannino spiega che Cala Pisana non è stata scelta per problemi della nuova nave, ma per motivi logistici e di sicurezza: lo scalo consente di separare il traffico dei traghetti da quello dei mezzi veloci, ridurre il passaggio di mezzi pesanti in centro e limitare le interferenze con le operazioni aeroportuali. Il porto di Cavallo Bianco resterà comunque disponibile come approdo alternativo in caso di maltempo o altre esigenze operative. Cala Pisana, dopo i necessari interventi di sicurezza e protezione, è stata autorizzata da Capitaneria ed Enav, l’Ente per l’aviazione civile, in ragione della prossimità dell’aeroporto. Le opere definitive, tra cui cancello e torre faro, dovrebbero essere completate entro fine mese.