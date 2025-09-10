Porto Empedocle, investita e uccisa una 64enne di Agrigento

Condividi

Visualizzazioni 128

Grave incidente stradale in località Marinella, a pochi passi dai lidi di Porto Empedocle. Una donna è stata travolta da un’autovettura ed è deceduta poco dopo. La vittima è Isabella Messina, 63 anni, di Agrigento.

A investire la donna una Renault Clio, condotta da un ventunenne empedoclino. Il giovane in stato di choc è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato Frontiera di Porto Empedocle, insieme ai colleghi della Polizia Stradale e della sezione Volanti di Agrigento.

Da una prima ricostruzione dei fatti la donna era appena uscita dal cancello d’ingresso di un’abitazione quando è stata trascinata dalla vettura.

Foto ahgrigentoggi.it