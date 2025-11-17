Porto Empedocle: intimidito il cantiere del viadotto Re

A Porto Empedocle un operaio di Bronte a lavoro per l’impresa attualmente impegnata nelle opere di ristrutturazione del viadotto Re, lungo la strada statale 115, ha rinvenuto sul posto, a ridosso del cancello d’ingresso del cantiere, una bottiglia di plastica con dentro benzina, un accendino e una cartuccia inesplosa. Sono intervenuti i Carabinieri. I lavori sono iniziati il 13 ottobre e saranno conclusi, a meno di imprevisti, il 22 novembre. Indagini sono in corso.
Notizie correlate
-
Donna anziana ingannata e derubata di 50.000 euroCondividi Visualizzazioni 85 A Sciacca una pensionata di 83 anni ha aperto il portone del palazzo...
-
Incidente al Villaggio Mosè, 28enne trovato positivo all’alcol testCondividi Visualizzazioni 367 È risultato positivo all’alcol test, con un tasso alcolemico pari al doppio del...
-
Viadotto Re solidarietà ai lavoratori e ai proprietari delle imprese dalla CgilCondividi Visualizzazioni 382 La Fillea CGIL di Agrigento e la CGIL provinciale condannano con fermezza il...