Porto Empedocle: intimidito il cantiere del viadotto Re

A Porto Empedocle un operaio di Bronte a lavoro per l’impresa attualmente impegnata nelle opere di ristrutturazione del viadotto Re, lungo la strada statale 115, ha rinvenuto sul posto, a ridosso del cancello d’ingresso del cantiere, una bottiglia di plastica con dentro benzina, un accendino e una cartuccia inesplosa. Sono intervenuti i Carabinieri. I lavori sono iniziati il 13 ottobre e saranno conclusi, a meno di imprevisti, il 22 novembre. Indagini sono in corso.