Porto Empedocle, incendio nella notte: distrutto il tetto di un edificio abbandonato

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Un violento incendio ha interessato nella notte un edificio disabitato a Porto Empedocle. L’immobile si trova nella zona retrostante via Ficarra, nelle vicinanze del parcheggio pluripiano.

Per cause che dovranno essere chiarite dagli accertamenti, le fiamme hanno avvolto la struttura, già da tempo in condizioni di degrado. Il calore e il fuoco hanno provocato il cedimento del tetto, aggravando ulteriormente le condizioni dell’edificio.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni cittadini. In breve tempo sono arrivati i vigili del fuoco, impegnati a lungo per circoscrivere il rogo e impedire che le fiamme potessero propagarsi alle aree circostanti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e un’ambulanza del 118.

Non risultano persone ferite né coinvolte nell’incendio, considerato che l’immobile era disabitato.

Il lavoro dei vigili del fuoco è andato avanti per diverse ore, fino a quando l’area non è stata resa sicura. Le operazioni si sono concluse poco dopo le 4 del mattino.

Restano da chiarire le cause dell’incendio: saranno gli accertamenti a stabilire se si sia trattato di un episodio accidentale oppure se dietro il rogo possa esserci un’azione dolosa.