Porto Empedocle in lutto per Paolo Ficarra: domani i funerali, il sindaco proclama il lutto cittadino

Condividi

Visualizzazioni 350

Porto Empedocle si prepara a dare l’ultimo saluto a Paolo Ficarra, il giovane imprenditore scomparso tragicamente nelle scorse ore. Una perdita che ha profondamente colpito l’intera comunità empedoclina, tanto da spingere l’amministrazione comunale a proclamare il lutto cittadino in occasione delle esequie.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Calogero Martello, che ha espresso la vicinanza dell’intera città ai familiari del giovane. «Interpretando il sentimento di dolore e commozione della famiglia e di tutta la comunità – ha dichiarato il primo cittadino – sarà proclamato il lutto cittadino in concomitanza con i funerali, quale segno di cordoglio solenne».

L’ultimo saluto a Paolo Ficarra sarà celebrato domani, 6 luglio, alle ore 16.30, nella Chiesa Madre di Porto Empedocle, dove è attesa una grande partecipazione di cittadini, amici e conoscenti.

Molto conosciuto e stimato per la sua attività imprenditoriale e per le sue qualità umane, Ficarra lascia un segno profondo nella comunità. In queste ore sono centinaia i messaggi di cordoglio pubblicati sui social network, testimonianza dell’affetto e della stima che lo circondavano.

Tra i messaggi più sentiti c’è quello del Consorzio Servizi Funebri Sicilia, che ha ricordato il giovane sottolineandone il coraggio e il senso di altruismo. Nella nota si evidenzia come Paolo abbia perso la vita nel tentativo di evitare conseguenze ancora più gravi, compiendo un gesto di straordinaria generosità che resterà impresso nella memoria di quanti lo hanno conosciuto.

La comunità di Porto Empedocle si stringe così attorno alla famiglia in un momento di grande dolore, rendendo omaggio a un giovane che, con il suo ultimo gesto, ha lasciato una testimonianza di altruismo e umanità destinata a non essere dimenticata.