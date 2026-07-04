Porto Empedocle in lutto: morto Paolo Ficarra dopo il grave incidente in scooter

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Non ce l’ha fatta Paolo Ficarra, 46 anni, imprenditore di Porto Empedocle, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi lungo via Nereo, la strada che conduce dalla zona balneare empedoclina alla Scala dei Turchi.

Dopo il violento impatto, l’uomo era stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Considerata la gravità delle lesioni riportate, i medici avevano disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era stato ricoverato in prognosi riservata. Nonostante i tentativi dei sanitari, il suo quadro clinico è progressivamente peggiorato fino al decesso.

Ficarra era molto conosciuto a Porto Empedocle per la sua attività nel settore delle onoranze funebri. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra amici, conoscenti e cittadini.

Secondo una prima ricostruzione, il 46enne si trovava alla guida del suo scooter T-Max quando, per motivi ancora al vaglio degli investigatori, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, impegnati a ricostruire con esattezza le cause che hanno provocato la tragedia.