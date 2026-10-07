Porto Empedocle, il marciapiede della vergogna: soldi pubblici per un’opera che sembra un pericolo (FOTO)

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Spendere soldi pubblici per realizzare un’opera dovrebbe significare migliorare la città. Ma a Porto Empedocle il nuovo marciapiede solleva più di qualche interrogativo. Il marciapiede realizzato è nel tratto di strada che collega Porto Empedocle e il Lido Azzurro.

Stretto, realizzato a zig zag e, secondo quanto emerge dalle immagini, con tratti che sembrano invadere la sede stradale: invece di rendere più sicura la circolazione, rischia di creare nuove situazioni di pericolo per automobilisti e pedoni.

Ma chi ha progettato quest’opera? E soprattutto, chi ne ha verificato sicurezza e funzionalità prima della realizzazione? Le fotografie parlano da sole e impongono una domanda semplice: era davvero necessario costruire un marciapiede in questo modo? Il denaro pubblico non dovrebbe essere semplicemente speso. Dovrebbe essere speso bene.

E quando un’opera destinata alla sicurezza dei cittadini finisce per suscitare dubbi sulla sicurezza stessa, qualche spiegazione diventa doverosa.

Il tutto segnalato da Mareamico.