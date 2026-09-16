Porto Empedocle, Fratelli d’Italia esce dalla maggioranza che sostiene Martello

Redazione
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Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di Porto Empedocle, riunitosi nella giornata di sabato 12 settembre 2026, ha determinato l’uscita dalla Giunta Martello.

Nel corso della riunione è stata analizzata la drammatica situazione che sta vivendo il nostro paese, sotto ogni punto di vista: sociale, economico e culturale. Un paese alla deriva, senza un minimo di programmazione per il futuro.

Una scelta maturata dopo un’attenta valutazione del percorso politico e amministrativo portato avanti in questi mesi e dalla constatazione che sono venute meno le condizioni politiche per continuare a condividere responsabilmente il percorso di maggioranza.

Fratelli d’Italia ha sostenuto l’Amministrazione con lealtà e senso di responsabilità, nella convinzione che il confronto e la collaborazione potessero rappresentare gli strumenti migliori per affrontare i problemi della città.

«Abbiamo fatto la nostra parte – afferma il Coordinatore Cittadino Giuseppe Todaro – ma oggi dobbiamo prendere atto che il rapporto politico non è più quello sul quale avevamo costruito il nostro sostegno all’Amministrazione».

Alla base della decisione vi sono divergenze sul metodo politico, sulle modalità di coinvolgimento nelle scelte amministrative e sull’indirizzo da imprimere all’azione di governo della città.

Fratelli d’Italia ritiene che una maggioranza possa funzionare soltanto quando esistono condivisione, confronto, rispetto dei ruoli e reale partecipazione alle decisioni. Quando questi presupposti vengono meno, continuare a far parte della maggioranza significherebbe assumere una responsabilità politica che non siamo più nelle condizioni di condividere.

Per questo abbiamo scelto di essere chiari con i cittadini e con i nostri elettori.

Non è una scelta contro qualcuno, ma una scelta per la coerenza.

Non ci saranno polemiche personali né attacchi agli amministratori. La nostra sarà una posizione politica chiara, autonoma e responsabile.

Da oggi Fratelli d’Italia sarà fuori dalla maggioranza e libera da qualsiasi vincolo politico, pronta a valutare ogni provvedimento esclusivamente sulla base dell’interesse di Porto Empedocle.

Non faremo un’opposizione pregiudiziale: sosterremo le iniziative che riterremo positive per la città e ci opporremo con determinazione a quelle che non condivideremo.

I cittadini hanno diritto a una politica trasparente, coerente e capace di assumersi le proprie responsabilità. È questo il motivo per cui abbiamo scelto di compiere oggi questo passo.

Fratelli d’Italia continuerà a essere presente sul territorio, ascoltando cittadini, categorie produttive, associazioni e realtà sociali, con l’obiettivo di costruire una proposta politica sempre più forte e credibile per il futuro di Porto Empedocle.

Invitiamo fin da subito l’assessore Bruno Gallo a rimettere le deleghe e il gruppo consiliare a porsi all’opposizione. Siamo e restiamo a disposizione per ogni proposta utile alla città, ma da oggi si apre per Fratelli d’Italia una nuova storia che deve vederci protagonisti nella prossima legislatura. 

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