Porto Empedocle, due auto danneggiate dalle fiamme: indagini dei carabinieri

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Notte di fuoco a Porto Empedocle, dove un incendio ha interessato due automobili parcheggiate nei pressi di piazza Vittorio Pozzo. Il rogo sarebbe partito da una Renault Kadjar, intestata a una 30enne del posto. Le fiamme si sarebbero rapidamente propagate a una Fiat Cinquecento, di proprietà di un uomo di 36 anni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Ingenti i danni riportati dai due veicoli.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, chiamati a ricostruire la dinamica dell’incendio e ad accertarne l’origine. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto doloso.