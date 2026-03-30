Porto Empedocle, dissequestrato locale destinato a ristorante: “solo lavori interni, nessun abuso”

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È stato revocato il sequestro preventivo di un immobile commerciale situato nel centro di Porto Empedocle, inizialmente bloccato per presunte violazioni in materia edilizia.

Il provvedimento era stato firmato dal giudice per le indagini preliminari Alberto Lippini, dopo un controllo dei Carabinieri che avevano rilevato la mancanza delle autorizzazioni necessarie per l’avvio dei lavori di ristrutturazione. L’immobile, destinato ad attività di ristorazione, era interessato da interventi di restyling quando è scattata la segnalazione alla Procura di Agrigento.

A ribaltare la situazione è stato il Tribunale del Riesame, presieduto da Wilma Angela Mazzara, che ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Alfonso Neri, disponendo la restituzione del bene.

Dagli accertamenti tecnici è emerso che i lavori effettuati riguardavano esclusivamente interventi di manutenzione interna, senza alcuna modifica strutturale, aumento di volumetria o cambio di destinazione d’uso. Nel frattempo, la società proprietaria ha anche regolarizzato la propria posizione presentando la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) e versando i relativi oneri al Comune.

Alla luce di questi elementi, i giudici hanno escluso la presenza sia del presunto reato edilizio sia delle condizioni di urgenza necessarie per mantenere il sequestro. Da qui la decisione di revocare il provvedimento e dissequestrare l’immobile.