Porto Empedocle, diatriba dissalatore, invocato Consiglio comunale straordinario

Il Comitato Mare Nostrum di Porto Empedocle, presieduto da Maurizio Saia, annuncia la presentazione di un’istanza di convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio comunale, con partecipazione della cittadinanza, a seguito della decisione della Regione di mantenere come fissa, e non più mobile, l’allocazione del dissalatore nell’ex area Enel, non trasferendola nell’ex zona Asi, come inizialmente prospettato. In proposito, il Comitato ha già presentato un esposto al Presidente della Repubblica, al capo del governo e al presidente della Regione Siciliana. Nel documento allegato all’esposto, il Comitato elenca quattro punti principali: la scelta del sito ritenuta sbagliata, lo spreco di risorse e il sovradimensionamento delle opere, la realizzazione di un impianto definitivo privo delle necessarie autorizzazioni urbanistiche, e l’utilizzo di fondi pubblici emergenziali per la bonifica di aree di competenza privata.