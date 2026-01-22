Porto Empedocle, danneggiata la condotta del dissalatore

Condividi

Siciliacque, gestore dell’impianto, ha riscontrato che le recenti mareggiate e poi il ciclone Harry hanno danneggiato la condotta di scarico a mare del dissalatore di Porto Empedocle. In particolare è avvenuto lo sganciamento dagli ancoraggi sul fondale dell’ultimo tratto del prolungamento della tubazione non ancora entrato in esercizio. L’impresa incaricata dei lavori di riparazione è già pronta a intervenire, in attesa che le condizioni meteo-marine lo consentano. La Guardia costiera monitora. La deputata nazionale agrigentina del Movimento 5 Stelle, ed ex sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, ravvisa un rischio concreto per la sicurezza della navigazione e per l’ambiente marino, e ha inviato una segnalazione urgente a Prefettura di Agrigento, Regione Siciliana, Governo nazionale, Capitaneria e Procura della Repubblica sullo stato della condotta di scarico a mare del dissalatore di Porto Empedocle.