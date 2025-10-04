Porto Empedocle, dal 13 ottobre stop al viadotto Re

Condividi

Da lunedì 13 ottobre inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento e la ristrutturazione del viadotto Re, lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, fra i chilometri 178,500 e 179,080, nel territorio di Porto Empedocle. Le opere, sospese durante l’estate per non arrecare gravi pregiudizi all’intenso traffico, si concluderanno il 22 novembre. Sul posto sono indicati i percorsi alternativi, predisposti dall’Anas, per ovviare all’impraticabilità del viadotto.