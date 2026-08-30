Porto Empedocle, controllo in un B&B: il comportamento di un ospite insospettisce i carabinieri, sequestrata marijuana

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Doveva essere una normale verifica sulla regolarità della struttura ricettiva, ma il controllo dei carabinieri ha portato alla scoperta di sostanza stupefacente.

L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi in un bed and breakfast di Porto Empedocle, nell’ambito dei controlli effettuati dall’Arma sulle attività ricettive. I militari stavano verificando la documentazione, la registrazione degli ospiti, le condizioni igienico-sanitarie e gli aspetti legati al personale.

La struttura, sotto il profilo amministrativo, sarebbe risultata in regola. A destare l’attenzione dei carabinieri è stato però il comportamento di un uomo di 30 anni, ospite del B&B. Il suo evidente nervosismo durante il controllo ha spinto i militari a effettuare ulteriori accertamenti.

È stata quindi eseguita una perquisizione, estesa anche alla stanza occupata dal trentenne. All’interno sono stati trovati circa venti grammi di marijuana.

La droga è stata sequestrata mentre il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria. La vicenda resta ora al vaglio degli investigatori, che dovranno chiarire ogni ulteriore aspetto relativo al possesso dello stupefacente.