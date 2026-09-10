Porto Empedocle, avviso conclusione indagine per sei amministratori comunali

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Il pubblico ministero di Agrigento, Federica Rabajoli, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a cinque consiglieri e a un assessore del Comune di Porto Empedocle, indagati nell’ambito di un’inchiesta sostenuta dalla Guardia di Finanza. Ai sei è contestata l’ipotesi di reato di falso allorchè nel 2023 avrebbero dichiarato di non essere incompatibili con l’assumere cariche pubbliche nonostante invece avessero posizioni debitorie e contenziosi vari con un ente pubblico. Le indagini sono state avviate a seguito di un esposto.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)