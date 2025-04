Porto Empedocle, arrestato ladro di energia elettrica

Condividi

Visualizzazioni 151

A Porto Empedocle i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato un commerciante empedoclino di 26 anni per furto aggravato. Lui avrebbe escogitato un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica per alimentare la sua azienda di prodotti alimentari all’ingrosso. Secondo le stime dei tecnici verificatori, il commerciante, ristretto ai domiciliari, avrebbe rubato energia elettrica per circa 50.000 euro.