Porto Empedocle, arrestati due ladri di rame

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I poliziotti del commissariato di Porto Empedocle hanno arrestato in flagranza di reato due uomini di Canicattì, di 24 e 28 anni, per furto aggravato, allorchè sono stati sorpresi a rubare cavi in rame all’interno di uno stabilimento industriale a Porto Empedocle. Sono stati colti intenti a tranciare circa 250 metri di cavi in rame. Hanno provocato alla struttura un danno per oltre 20 mila euro. Sono in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale.