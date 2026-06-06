Porto Empedocle, aggredisce l’ex compagna davanti al figlio: giovane segnalato alla Procura

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Momenti di tensione a Porto Empedocle, dove un giovane agrigentino rischia di essere denunciato per lesioni e maltrattamenti dopo un presunto episodio di violenza avvenuto nei confronti dell’ex compagna.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe incontrato la donna in strada e, dopo un acceso diverbio verbale, sarebbe passato all’aggressione fisica. Al momento dell’episodio la vittima era insieme al figlio minore.

Nel corso della colluttazione, la donna e il bambino sarebbero finiti a terra. Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno accompagnato entrambi al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento per gli accertamenti del caso.

I medici hanno riscontrato alla donna alcune lesioni con una prognosi di dieci giorni, mentre il piccolo non avrebbe riportato conseguenze fisiche.

Le indagini sono state avviate dagli agenti di polizia che, poco dopo l’accaduto, sono riusciti a rintracciare e identificare il presunto responsabile. Dell’episodio è stata informata la Procura della Repubblica, che valuterà gli eventuali provvedimenti da adottare nei confronti dell’uomo.