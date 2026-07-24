Porto Empedocle, agente della Polfer fuori servizio salva una donna ferita: decisivo il suo intervento

Condividi

Visualizzazioni 109

Un agente della Polizia Ferroviaria di Agrigento, pur non essendo in servizio, ha evitato il peggio per una donna rimasta gravemente ferita a Porto Empedocle, intervenendo con sangue freddo e grande prontezza.

Il poliziotto si trovava insieme alla propria famiglia quando è stato richiamato dalle urla provenienti da una strada vicina. Senza esitazione ha raggiunto il luogo dell’accaduto, dove ha trovato una donna che, a seguito di un incidente, presentava una profonda ferita all’arto inferiore destro con una violenta emorragia.

Compresa immediatamente la gravità della situazione, l’agente ha messo in pratica le proprie competenze di primo soccorso. Utilizzando la cintura dei pantaloni come laccio emostatico, è riuscito a bloccare la perdita di sangue, mantenendo sotto controllo l’emergenza fino all’arrivo dei sanitari del 118, allertati tramite il Numero Unico di Emergenza 112.

Una volta sul posto, il personale sanitario ha evidenziato come il tempestivo intervento del poliziotto sia stato determinante per contenere l’emorragia e scongiurare conseguenze ben più gravi per la donna.

Un episodio che testimonia ancora una volta come il senso del dovere e la preparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato non si fermino al termine del turno di servizio, ma possano fare la differenza anche nei momenti più critici della vita quotidiana.