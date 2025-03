Porto Empedocle, 26 condanne

Condividi

Il Tribunale di Agrigento ha infitto 26 condanne, tra gli 11 mesi e 1 anno di reclusione, a carico di altrettanti imputati, residenti in due palazzine in via Fausto Coppi a Porto Empedocle. Avrebbero rubato l’acqua, con un allaccio diretto abusivo, dalla condotta idrica per rifornire le abitazioni, dell’Istituto autonomo case popolari, che, peraltro, in alcuni casi sarebbero state occupate abusivamente. Il pubblico ministero avrebbe preteso condanne tra i 6 e i 14 mesi. I difensori hanno sostenuto le tesi dello stato di necessità e della mancanza di dolo da parte di alcuni imputati.