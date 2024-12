Porto di Ortigia, trovato il cadavere di un 61enne di Favara

Condividi

Visualizzazioni 42

Sarà un biglietto che avrà scritto la stessa persona che poi si è tolta la vita a svelare il mistero di questa morte?

Ieri sera nel piccolo porto di Ortigia, Siracusa, le Polizia ha visto galleggiare il cadavere di un uomo completamente nudo. La salma è stata recuperata dai Vigili del Fuoco i quali prontamente sono intervenuti sul posto.

Nel frattempo i poliziotti della Squadra Mobile di Siracusa hanno avviato le indagini. Oltre ad avvalersi delle telecamere presenti nella zona portuale, gli inquirenti stanno cercando di decifrare un biglietto che hanno ritrovato a pochi metri dal ritrovamento un biglietto con scritte molto confusionarie.

Non è da escludere, quando il biglietto verrà definitivamente decifrato, che in quelle poche righe ci siano anche le motivazioni che hanno portato il 61enne di Favara a compiere l’insano gesto, anche perchè da una prima ispezione cadaverica oil corpo non presenterebbe alcun segno di lesione.