Ponte sullo Stretto, la Procura di Roma indaga per corruzione

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La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell’ambito del progetto per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. La Procura ha delegato i Carabinieri del Ros all’esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di tre persone: un ex presidente aggiunto dalla Corte di Conti (in quiescenza dal febbraio scorso), un avvocato già Consigliere di amministrazione della società “Stretto di Messina Spa” e un imprenditore. Le indagini hanno documentato le condotte dei tre indagati tese a condizionare l’esame di legittimità della Corte dei Conti sull’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell’opera pubblica.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)