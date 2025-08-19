Ponte San Giuliano crollato, on. Catanzaro: “Salvini venga qui a fare un sopralluogo”

Condividi

“Il ministro Salvini venga in Sicilia e faccia un sopralluogo sul ponte San Giuliano, quello che è crollato mentre lui era impegnato a fare passerelle e ad apparire sui social per parlare del fantomatico Ponte sullo Stretto”. Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars.

“Qui il tema non riguarda neanche più la priorità del Ponte di Messina rispetto ad altre infrastrutture piu urgenti – aggiunge Catanzaro – ormai la situazione è talmente grave che mentre si fanno progetti miliardari sulle nostre tasche, la strada frana sotto i piedi. Ma Salvini e soci se ne fregano, per loro conta solo il business… politico, elettorale e imprenditoriale”.