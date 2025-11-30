Ponsacco, venditore ambulante di Ribera trovato morto in una roulotte: la comunità sotto shock

Condividi

Ponsacco, venditore ambulante di Ribera trovato morto in una roulotte: la cittadina crispina sotto shock

Dramma a Ponsacco, in provincia di Pisa, dove Calogero Coffaro, venditore ambulante originario di Ribera, è stato trovato senza vita all’interno di una roulotte. L’uomo, conosciuto in Toscana per la vendita di arance e molto apprezzato anche nella sua città natale per il commercio di castagne, sarebbe stato colpito da un malore improvviso che gli è stato fatale.

A rinvenire il corpo sono stati alcuni operai diretti al lavoro presso un vicino centro di autodemolizioni. Subito lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per Coffaro non c’era ormai alcuna possibilità di intervento.

La salma è stata trasferita al centro di medicina legale di Pisa per gli accertamenti di rito e successivamente restituita ai familiari. La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio a Ribera, dove l’uomo era molto conosciuto e stimato per la sua attività e per la sua cordialità.

I funerali si terranno lunedì a Ribera, dove parenti, amici e conoscenti potranno rendergli l’ultimo omaggio.