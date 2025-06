Poliziotti salvano uomo

Condividi

Nella notte appena trascorsa, in questo capoluogo, agenti della Polizia di Stato hanno salvato una vita umana in condizioni critiche.

Intorno alle ore 00:20, la Centrale Operativa della Questura ha ricevuto una richiesta di intervento smistata dal servizio 118, relativa ad un avvenuto suicidio all’interno di un’abitazione.

Sul posto veniva inviata la Volante “Concordia” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

I due componenti dell’equipaggio giunti sul posto, si sono accorti che il soggetto era ancora vivo, nonostante avesse riportato gravi lesioni.

Con estrema lucidità e sangue freddo, gli agenti hanno immediatamente attivato le manovre previste dai protocolli BLS (Basic Life Support), riuscendo a mantenere il paziente in vita fino all’arrivo dei sanitari del 118.

Il loro intervento è stato dirimente per il felice esito della vicenda: grazie alle tecniche di primo soccorso messe in atto, è stato possibile consegnare il ferito al personale medico in condizioni compatibili con il trasferimento in ospedale.

Emozionante la reazione dei familiari, che, dallo sconforto, hanno visto riaccendersi la speranza grazie al coraggio e alla professionalità dimostrati dagli agenti.

La Questura di Agrigento esprime il proprio orgoglio per l’operato dei poliziotti della Volante “Concordia”, che ancora una volta hanno dimostrato cosa significhi essere al servizio della vita, della sicurezza e della comunità, dando prova del nostro “Esserci sempre”