Condividi

Visualizzazioni 104

Un appostamento a sorpresa ha permesso alla Polizia di cogliere sul fatto due giovani mentre rubavano carburante dagli autobus del trasporto pubblico. Un terzo complice è riuscito a scappare.

Operazione della Polizia nella notte del 19 novembre a Licata, dove due giovani sono stati arrestati in flagranza con l’accusa di furto aggravato. Si tratta di Giovanni Licitra, 23 anni, e Giuseppe Kevin Gatì, 28 anni, entrambi residenti a Licata.

I due avrebbero preso di mira alcuni autobus parcheggiati in piazzale delle Foibe, riuscendo ad asportare complessivamente 80 litri di gasolio da due mezzi. Non sapevano, però, che la Polizia aveva preparato una trappola: due agenti si erano nascosti all’interno di uno degli autobus, aspettando il momento giusto per intervenire.

Quando i giovani hanno forzato i bocchettoni dei serbatoi e iniziato a prelevare il carburante, i poliziotti sono usciti allo scoperto, bloccandoli e facendo scattare le manette. Un terzo uomo, presente durante il furto, è riuscito invece a dileguarsi. Sono in corso le indagini per identificarlo.

Il servizio è stato predisposto dopo alcune denunce presentate dalla società che gestisce il trasporto pubblico sulla tratta Licata-Catania. All’operazione hanno partecipato gli agenti della Polizia Stradale di Gela e Agrigento e del commissariato di Licata.

I due arrestati, difesi dagli avvocati Alberto Caffarello e Francesco Carità, sono comparsi davanti al giudice per l’udienza di convalida. Il gip Manfredi Coffari ha convalidato gli arresti e disposto per entrambi l’obbligo di dimora. Il pubblico ministero aveva invece chiesto gli arresti domiciliari.