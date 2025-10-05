Polizia Locale, controlli e multe in via Atenea

Condividi

Ristoranti, bar, esercizi commerciali. In via Atenea la Polizia Locale controlla minuziosamente la regolarità di numerosi esercizi commerciali. E, come capita spesso, situazioni irregolari non mancano.

In un locale in pieno centro è stato scoperto un lavoratore in nero; 4.500 euro di multa per il gestore dell’attività. Un negozio di fiori è risultato privo di una serie di permessi che hanno indotto gli agenti a sanzionare il titolare con 5 mila euro di multa e in più la chiusura temporanea dell’esercizio commerciale.

Infine una multa di 600 euro è stata elevata al gestore di un ristorante perchè erano stati posizionati tavoli e sedie al di la dello spazio previsto dalla concessione.