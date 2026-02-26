Polizia di Stato, Mucci (SGS): “Consegneremo ad ogni volante un attestato di vicinanza e solidarietà”

Condividi

“Il Sindacato Generale Scuola (SGS) esprime la più sentita vicinanza, solidarietà e gratitudine alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine, in particolare alla Polizia di Stato, per il loro impegno quotidiano a tutela della sicurezza pubblica, della legalità e della convivenza civile nel nostro Paese – dichiara Mucci- Ed ancora: “In relazione ai fatti di Rogoredo, che hanno scosso l’opinione pubblica e messo in luce aspetti gravi e controversi, ribadiamo il nostro sostegno incondizionato alla stragrande maggioranza degli agenti che operano con professionalità, coraggio e dedizione, spesso in contesti ad alto rischio, per proteggere i cittadini – inclusi studenti, famiglie e lavoratori della scuola”. Distinguendo nettamente il singolo episodio dalle migliaia di servitori dello Stato che ogni giorno svolgono il proprio dovere con onore, riconosciamo il valore essenziale del loro lavoro nel contrastare fenomeni come lo spaccio e la criminalità organizzata.

Per rendere concreto questo sentimento di apprezzamento, saranno consegnati ad ogni volante che incontreremo un attestato di vicinanza e solidarietà, simbolo del riconoscimento della comunità scolastica e dei cittadini onesti verso chi indossa la divisa con integrità. Non siete soli: la scuola e la società civile stanno al vostro fianco” – conclude Aldo Mucci.