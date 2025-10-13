Politiche sociali, 5 milioni per strutture d’accoglienza per i più fragili

Condividi

Visualizzazioni 96

L’assessorato regionale alle Politiche sociali ha pubblicato un avviso, da 5 milioni di euro, rivolto agli enti del Terzo settore per l’accoglienza temporanea, a carattere residenziale e semi residenziale, di indigenti e soggetti in condizione di marginalità estrema. I destinatari degli interventi sono singole persone e nuclei familiari in condizioni di particolare disagio socio-economico, anche con particolare riferimento ai casi per i quali gli interventi già previsti da altre disposizioni risultino inidonei o insufficienti. L’assessore Nuccia Albano afferma: “La Regione compie un passo concreto e necessario per dare risposte immediate e tangibili alle persone più fragili della nostra comunità. E’ nostra responsabilità, come istituzioni, non lasciare indietro nessuno. Continueremo a impegnarci affinché le politiche sociali siano sempre più vicine alle persone, capaci di ascoltare i bisogni reali e promuovere una società più giusta e coesa.”