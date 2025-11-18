Polemiche sui tempi d’attesa per l’erogazione delle visite specialistiche, l’ASP di Agrigento risponde lasciando parlare l’oggettività dei dati

Condividi

Visualizzazioni 116

“L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento intende far parlare i numeri e le evidenze rigettando ogni forma di speculazione politica o di strumentalizzazione”. È così che, in maniera categorica, il direttore generale dell’ASP di Agrigento, Giuseppe Capodieci, interviene a margine delle considerazioni espresse a mezzo stampa dall’onorevole Davide Faraone circa l’inattendibilità dei prospetti dei tempi d’attesa per visite specialistiche erogate in provincia di Agrigento. “Non intendiamo scendere in alcun modo sul ring delle illazioni ed è per questo che ci limitiamo a diffondere una breve relazione della Cabina Unica di Regia ASP (che si occupa del monitoraggio delle prestazioni ambulatoriali e, in particolar modo, di quelle critiche) contenete dati esaustivi da cui si evince la congruità dei tempi d’attesa. L’Azienda eroga le prestazioni nei tempi previsti avvalendosi di tutte le strutture attive sul territorio provinciale ed i termini di garanzia vengono sforati unicamente quando un paziente, secondo le proprie preferenze e decisioni, ‘sceglie’ una sede piuttosto che un’altra per la quale sono assicurati i tempi previsti. La Direzione aziendale – conclude il manager – è pur sempre disponibile al dialogo con qualsiasi portatore di interesse purché sia oggettivamente orientato alla veridicità della consistenza dei dati”.