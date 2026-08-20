Pnrr, Sicilia al 16,7%: tra le regioni con meno progetti conclusi

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La Sicilia è tra le regioni italiane più in ritardo nella conclusione degli interventi finanziati dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Secondo il monitoraggio di Camera e Senato, aggiornato al primo luglio e realizzato sulla base dei dati ReGiS, la piattaforma del ministero dell’Economia utilizzata per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti del Pnrr, nell’Isola risulta concluso il 16,7% delle risorse destinate a interventi sul territorio, pari a 12,4 miliardi di euro. Il dato è nettamente inferiore alla media nazionale del 23,7%. Tra le regioni meridionali si piazzano peggio solo Calabria, con il 15,6%, e Molise, con il 15,9%, mentre Campania e Puglia sono comunque sotto il 17%.

In Sicilia, inoltre, emergono forti differenze tra le province. Caltanissetta registra la percentuale più alta, con il 36,8% delle risorse legate a interventi conclusi, seguita da Ragusa con il 29,3%. Molto più indietro Catania, ferma al 16%. Il confronto mostra quindi una situazione molto diversa anche all’interno della stessa regione. Nel resto del Mezzogiorno, Sardegna e Basilicata superano il 21%, mentre l’Abruzzo arriva al 27,6%. I dati si riferiscono alla quota di denaro destinata a progetti conclusi e non al numero complessivo delle opere: un grande intervento da milioni di euro pesa quindi molto più di un piccolo progetto. Il report evidenzia una generale difficoltà del Sud nell’attuazione del Pnrr, ma anche differenze legate alla capacità amministrativa e alla tipologia delle opere finanziate.