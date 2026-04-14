Pnrr in Sicilia: un terzo dei fondi speso, 1,3 miliardi ancora in attesa

A 139 giorni dalla scadenza, la Sicilia ha utilizzato solo un terzo dei 2 miliardi e 74 milioni di euro stanziati dal Pnrr, con un ritardo significativo. Restano da spendere 1,3 miliardi di euro, con la possibilità di doverli restituire all’Europa se non utilizzati entro il termine. La situazione è ancora più critica se si considera che la certificazione della spesa, richiesta dall’Unione Europea, è ferma a soli 204 milioni di euro, pari al 9,8% del totale, lasciando 1,87 miliardi non rendicontati. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato concepito per favorire la ripresa post-pandemia, ma, a quasi quattro anni dall’inizio, molti fondi restano inutilizzati. Quattro assessorati, tra cui Lavoro, Istruzione e Formazione, non hanno ancora avviato alcun progetto, mentre quello per i Beni culturali è giunto solo al 2,5% del budget.
Notizie correlate
-
Protezione Civile siciliana dirama Allerta Gialla fino alla mezzanotte di oggiCondividi Visualizzazioni 214 La Protezione Civile siciliana ha diramato l’Allerta Gialla da pomeriggio di ieri e...
-
Il nuovo Piano Casa e le idee dell’Ordine degli architetti di AgrigentoCondividi Visualizzazioni 165 La Mendola: «Il Piano Casa sia un’occasione per rigenerare l’edilizia residenziale esistente, evitando nuovo...
-
Omicidio Morgana, il caso arriva in appello dopo oltre dieci anniCondividi Visualizzazioni 327 L’uccisione del ragazzo, avvenuta il 23 ottobre 2013 nelle campagne di Palma di...