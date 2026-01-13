Pnrr in Sicilia: lievi ritardi, ma progressi nei progetti e preoccupazioni sulla gestione

Condividi

La Corte dei Conti ha rilevato lievi ritardi per circa metà dei progetti Pnrr, con un recupero previsto nei prossimi mesi. In Sicilia, 42.867 progetti sono stati monitorati, di cui il 75,4% in fase di esecuzione e il 24% in collaudo. A livello finanziario, il 59,2% delle risorse è stato impegnato, con pagamenti al 30% del totale. I Comuni siciliani sono i principali attuatori, gestendo 528 progetti su 6.665, per un totale di 1,6 miliardi di euro. I lavori pubblici, che assorbono il 68% delle risorse, hanno registrato l’avanzamento più lento. Tuttavia, la gestione dei controlli interni risulta non sempre uniforme, creando criticità nella verifica e nei trasferimenti tra gli enti.