Pnrr: in Sicilia finora speso il 13%

Condividi

Visualizzazioni 115

A due anni dal termine di utilizzo, nel 2027, in Sicilia al momento è stato speso solo il 13% dei fondi a disposizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La Sicilia, insieme alla Valle d’Aosta, è penultima in Italia per percentuali spesa fondi Pnrr. L’ultima è la Calabria. In Sicilia sono previsti 20.534 progetti, per 17,6 miliardi di euro, di cui 11,7 dall’Europa e il resto dallo Stato. La media nazionale di spesa è del 29%.