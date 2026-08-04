Pnrr in Sicilia, completato meno di un progetto su cinque

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Dei 46.599 interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in Sicilia, per un valore complessivo superiore ai 12 miliardi di euro, solo il 16,7% risulta concluso a luglio 2026, contro una media nazionale del 26,2%. Oltre l’83% dei progetti è ancora in fase di realizzazione. Tra i capoluoghi, Catania registra il 16% di opere completate, Palermo il 17,1% e Messina il 18,7%, mentre Caltanissetta raggiunge il 36,8%, mostrando risultati migliori rispetto agli altri territori. Il Codacons Sicilia evidenzia le difficoltà nel trasformare i finanziamenti in opere e servizi concreti per cittadini e imprese, sottolineando che un progetto ancora aperto non equivale a un risultato raggiunto. Gli interventi riguardano settori strategici come sanità, scuola, infrastrutture, digitalizzazione, ambiente e inclusione sociale. Anche un precedente monitoraggio della Corte dei conti aveva segnalato ritardi nell’attuazione del Pnrr nell’Isola, pur riferendosi a dati e progetti diversi. Con le scadenze europee ormai vicine, il Codacons chiede alla Regione un piano straordinario per indicare lo stato di avanzamento di ogni intervento, i pagamenti effettuati, i ritardi e le responsabilità. L’associazione propone inoltre squadre operative provinciali per aiutare gli enti attuatori e sollecita maggiore trasparenza sull’utilizzo delle risorse, affinché i fondi destinati alla Sicilia si traducano in opere e servizi effettivamente disponibili.

La richiesta è quella di rendere pubblici cronoprogrammi, stato reale dei cantieri e risultati raggiunti, distinguendo tra finanziamenti assegnati e opere realmente completate. Secondo il Codacons, servono controlli più puntuali, verifiche periodiche e responsabilità definite per evitare che gli interventi rimangano incompiuti. L’obiettivo è garantire che le risorse europee producano benefici concreti per il territorio, dalle infrastrutture ai servizi pubblici, fino alle opportunità occupazionali.