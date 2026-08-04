Pnrr in Sicilia, completato meno di un progetto su cinque

Dei 46.599 interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in Sicilia, per un valore complessivo superiore ai 12 miliardi di euro, solo il 16,7% risulta concluso a luglio 2026, contro una media nazionale del 26,2%. Oltre l’83% dei progetti è ancora in fase di realizzazione. Tra i capoluoghi, Catania registra il 16% di opere completate, Palermo il 17,1% e Messina il 18,7%, mentre Caltanissetta raggiunge il 36,8%, mostrando risultati migliori rispetto agli altri territori. Il Codacons Sicilia evidenzia le difficoltà nel trasformare i finanziamenti in opere e servizi concreti per cittadini e imprese, sottolineando che un progetto ancora aperto non equivale a un risultato raggiunto. Gli interventi riguardano settori strategici come sanità, scuola, infrastrutture, digitalizzazione, ambiente e inclusione sociale. Anche un precedente monitoraggio della Corte dei conti aveva segnalato ritardi nell’attuazione del Pnrr nell’Isola, pur riferendosi a dati e progetti diversi. Con le scadenze europee ormai vicine, il Codacons chiede alla Regione un piano straordinario per indicare lo stato di avanzamento di ogni intervento, i pagamenti effettuati, i ritardi e le responsabilità. L’associazione propone inoltre squadre operative provinciali per aiutare gli enti attuatori e sollecita maggiore trasparenza sull’utilizzo delle risorse, affinché i fondi destinati alla Sicilia si traducano in opere e servizi effettivamente disponibili.
La richiesta è quella di rendere pubblici cronoprogrammi, stato reale dei cantieri e risultati raggiunti, distinguendo tra finanziamenti assegnati e opere realmente completate. Secondo il Codacons, servono controlli più puntuali, verifiche periodiche e responsabilità definite per evitare che gli interventi rimangano incompiuti. L’obiettivo è garantire che le risorse europee producano benefici concreti per il territorio, dalle infrastrutture ai servizi pubblici, fino alle opportunità occupazionali.
Pnrr in Sicilia, completato meno di un progetto su cinque
Dei 46.599 interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in Sicilia, per un valore complessivo superiore ai 12 miliardi di euro, solo il 16,7% risulta concluso a luglio 2026, contro una media nazionale del 26,2%. Oltre l’83% dei progetti è ancora in fase di realizzazione. Tra i capoluoghi, Catania registra il 16% di opere completate, Palermo il 17,1% e Messina il 18,7%, mentre Caltanissetta raggiunge il 36,8%, mostrando risultati migliori rispetto agli altri territori. Il Codacons Sicilia evidenzia le difficoltà nel trasformare i finanziamenti in opere e servizi concreti per cittadini e imprese, sottolineando che un progetto ancora aperto non equivale a un risultato raggiunto. Gli interventi riguardano settori strategici come sanità, scuola, infrastrutture, digitalizzazione, ambiente e inclusione sociale. Anche un precedente monitoraggio della Corte dei conti aveva segnalato ritardi nell’attuazione del Pnrr nell’Isola, pur riferendosi a dati e progetti diversi. Con le scadenze europee ormai vicine, il Codacons chiede alla Regione un piano straordinario per indicare lo stato di avanzamento di ogni intervento, i pagamenti effettuati, i ritardi e le responsabilità. L’associazione propone inoltre squadre operative provinciali per aiutare gli enti attuatori e sollecita maggiore trasparenza sull’utilizzo delle risorse, affinché i fondi destinati alla Sicilia si traducano in opere e servizi effettivamente disponibili.