Plauso del Comando provinciale al Carabiniere che ha ritrovato Jonathan

Condividi

Visualizzazioni 77

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento ha espresso un plauso, testimoniando merito e apprezzamento, al carabiniere, comandante della Stazione dei Carabinieri di Delia, in provincia di Caltanissetta, che ieri pomeriggio, libero dal servizio, si è imbattuto e ha riconosciuto in strada Jonathan Insalaco, il quindicenne di Porto Empedocle del quale non vi è stata più traccia da lunedì sera. Il Comando scrive: “Il gesto del militare incarna, ancora una volta, lo spirito e l’immagine del Carabiniere e del Comandante di Stazione: incurante dell’orario di servizio, dimostrando spirito di osservazione, attenzione al cittadino e senso di umanità, non ha esitato ad aiutare un giovane in difficoltà, scongiurando drammatiche conseguenze e permettendo alla famiglia di riabbracciare il ragazzo.”