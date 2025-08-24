Pizzeria del Villaggio Mosè, scatta l’allarme e il rapinatore scappa. Braccato dalla Polizia a pochi chilometri di distanza

Condividi

Una tentata rapina, ai danni di una pizzeria del Villaggio Mosè, andata male perchè il sistema di allarme ha funzionato alla perfezione.

Nella notte di ieri, un 40enne senza fissa dimora, era riuscito ad entrare all’interno del locale quando immediatamente è scattato il sistema di allarme che ha fatto scappare a gambe levate il rapinatore.

Subito intervenuti i poliziotti della sezione Volanti ma il 40enne era già scappato via. E’ scattata immediatamente la ricerca e il rapinatore è stato bloccato nei pressi di viale Cannatello con al collo un borsone che conteneva ancora tutti gli attrezzi per scassinare le entrate dei locali.

E’ stato denunciato a piede libero.