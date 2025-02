Pistolettate contro un’automobile: arrestato per tentato omicidio

Condividi

Visualizzazioni 99

In provincia di Palermo, a Trabia, i Carabinieri hanno arrestato in carcere un uomo di 35 anni, indagato di tentato omicidio, porto illegale di arma da fuoco clandestina ed evasione dai domiciliari a cui è ristretto. Lui avrebbe sparato con una pistola contro un’automobile con quattro persone a bordo. E’ stato incastrato dai video registrati dai sistemi di sorveglianza nella zona e da alcune testimonianze. E’ stato anche denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti allorchè i Carabinieri, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno trovato a casa sua 11 grammi di hashish e un bilancino di precisione.