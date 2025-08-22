Pistolettata a Ribera: convalidato arresto in carcere

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca, Dino Toscano, ha convalidato l’arresto in carcere di Mario Caternicchia, 45 anni, bracciante agricolo di Ribera, indagato di tentato omicidio allorchè domenica scorsa a Ribera avrebbe sparato contro un uomo di 38 anni intervenuto per sedare una rissa, nel quartiere Rinascita, in cui Caternicchia sarebbe stato coinvolto. E’ stato colpito ad una spalla. La difesa di Caternicchia ha già annunciato ricorso al Riesame.
Notizie correlate
-
Incidente, la morte di Lopriore, il cordoglio di ConfcommercioCondividi Visualizzazioni 176 Una delle due vittime dell’incidente stradale a Palermo in via Duca degli Abruzzi è...
-
Ricorso Partito Democratico Raffadali: l’intervento della segretaria Sabrina MangioneCondividi Visualizzazioni 173 A fronte di alcune critiche interne verso l’iniziativa del ricorso del Partito Democratico...
-
Parassiti vivi in oltre 4 tonnellate di pasta, maxi sequestroCondividi Visualizzazioni 212 I Carabinieri del Nas di Catania, durante una verifica igienico – sanitaria in...