Pistolettata a Ribera: convalidato arresto in carcere

Condividi

Visualizzazioni 216

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca, Dino Toscano, ha convalidato l’arresto in carcere di Mario Caternicchia, 45 anni, bracciante agricolo di Ribera, indagato di tentato omicidio allorchè domenica scorsa a Ribera avrebbe sparato contro un uomo di 38 anni intervenuto per sedare una rissa, nel quartiere Rinascita, in cui Caternicchia sarebbe stato coinvolto. E’ stato colpito ad una spalla. La difesa di Caternicchia ha già annunciato ricorso al Riesame.