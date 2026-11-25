Condividi

Visualizzazioni 171

Nuovo passaggio politico nella vicenda giudiziaria che coinvolge il deputato agrigentino Calogero “Lillo” Pisano, al centro dell’inchiesta denominata “Eventopoli”. Il parlamentare ha lasciato il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, anticipando di fatto l’eventuale espulsione, e ha aderito al Gruppo Misto. La comunicazione è stata data a Montecitorio dal presidente di turno Sergio Costa.

Intanto, sul fronte parlamentare, il presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera, Devis Dori, ha nominato Pietro Pittalis, esponente di Forza Italia, relatore per il procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione agli arresti domiciliari avanzata dalla Procura di Agrigento.

La misura cautelare è stata disposta dal gip del Tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ma non può essere eseguita senza il via libera della Camera, trattandosi di un parlamentare. Sarà dunque l’aula di Montecitorio a pronunciarsi definitivamente sulla richiesta. Pisano avrà la possibilità di intervenire e fornire la propria versione dei fatti.

Il deputato è coinvolto nell’inchiesta su un presunto sistema di gestione e rendicontazione fittizia di finanziamenti pubblici destinati a iniziative culturali e turistiche. Le ipotesi di reato contestate dalla Procura comprendono associazione per delinquere, peculato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso ideologico e finanziamento illecito al candidato.

Durante l’interrogatorio preventivo dello scorso 5 novembre, Pisano si era avvalso della facoltà di non rispondere, depositando una memoria difensiva.

Per il parlamentare agrigentino si apre adesso una fase particolarmente delicata, nella quale la vicenda giudiziaria si intreccia con le conseguenze politiche. Non è la prima volta che il suo rapporto con Fratelli d’Italia finisce sotto i riflettori: alla vigilia delle elezioni politiche del 2022 era stato sospeso dal partito per alcuni vecchi post sui social giudicati apologetici del nazifascismo. Dopo essere stato eletto nel collegio di Agrigento e aver aderito al gruppo di Noi Moderati, era rientrato ufficialmente in Fratelli d’Italia soltanto alla fine dello scorso febbraio.

Adesso il nuovo strappo: Pisano lascia il gruppo parlamentare di Giorgia Meloni mentre sulla sua posizione giudiziaria dovrà pronunciarsi il Parlamento.