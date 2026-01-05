Pisano: “Confermata la dotazione di 43 dipendenti al Comune di Camastra”

Condividi

Visualizzazioni 161

Il Comune di Camastra, in provincia di Agrigento, è stato recentemente al centro dell’attenzione della Cosfel, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, organo del Ministero dell’Interno.

Il Comune, dichiarato in stato di dissesto finanziario nel dicembre 2023, ha ottenuto un risultato di rilievo a tutela del personale e della continuità dei servizi. Infatti la Cosfel ha approvato la proposta di rideterminazione della dotazione organica avanzata dall’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Dario Gaglio, riconoscendo la sostenibilità dell’attuale assetto del personale, ovvero 43 dipendenti. L’intera procedura, con esito positivo, è stata sostenuta dal deputato nazionale agrigentino Calogero Pisano, già autore dell’emendamento “salva precari” che ha permesso agli Enti Locali siciliani in dissesto di stabilizzare centinaia di lavoratori precari, tra cui quelli dei Comuni di Favara, Casteltermini e Racalmuto. Pisano afferma: “La decisione della Commissione dimostra che quando l’azione parlamentare è seria e responsabile, e quando le amministrazioni locali operano con trasparenza ed efficienza, come quella del sindaco Dario Gaglio, è possibile ottenere risultati concreti a tutela dei lavoratori e dei servizi pubblici.”