Pirandello rivive al Posta Vecchia: applausi per un cast intenso e magistrale

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“Uno strappo nel cielo di carta”, andato in scena al Posta Vecchia di Agrigento, si è rivelato uno spettacolo intenso e raffinato, capace di restituire al pubblico tutta la complessità dell’universo pirandelliano attraverso un linguaggio scenico elegante e coinvolgente. La regia di Salvatore Nocera Bracco costruisce un percorso teatrale ricco di suggestioni, cucendo insieme frammenti e personaggi tratti dalle opere più emblematiche di Luigi Pirandello in una drammaturgia dal forte respiro filosofico ed emotivo.

Ma il vero cuore pulsante dello spettacolo è stato il lavoro degli interpreti, autentici protagonisti di una prova corale di grande spessore artistico. Carmen Butera ha saputo dare ai suoi personaggi una sensibilità vibrante e tormentata, alternando fragilità e forza espressiva con naturale intensità. Paolo Di Noto ha conquistato la scena grazie a una recitazione misurata e profonda, capace di trasmettere con efficacia il disagio esistenziale tipico dei personaggi pirandelliani.

Di grande rilievo anche la presenza scenica di Marcella Lattuca, intensa e raffinata nell’interpretazione, capace di incantare il pubblico con una prova scenica di rara eleganza e straordinaria intensità emotiva. La sua interpretazione, vibrante e profondamente autentica, conferma il talento di una grande attrice capace di dominare la scena con classe, sensibilità e carisma. Ogni gesto, ogni sguardo, ogni sfumatura della sua recitazione restituisce la forza di un’artista matura e raffinata, tra le presenze più luminose dello spettacolo. I suoi occhi sanno ridere ma sanno anche piangere, così come in un palco, così come nella vita. Così come quella di Rosamaria Montalbano, che ha saputo restituire con autenticità le

inquietudini interiori dei personaggi portati in scena. Angelo Sanfilippo ha mostrato una notevole forza interpretativa, sostenendo con equilibrio i passaggi più drammatici dello spettacolo, mentre Lillo Zarbo ha impreziosito la rappresentazione con una recitazione ricca di sfumature e di forte impatto emotivo.

L’ensemble attoriale ha dimostrato grande compattezza e sensibilità scenica, riuscendo a trasformare testi complessi e densi di significati in un’esperienza teatrale viva, intensa e coinvolgente. Gli attori hanno saputo dare corpo e anima ai tormenti, alle contraddizioni e alle riflessioni esistenziali di Pirandello, mantenendo costante l’attenzione del pubblico e regalando momenti di autentica emozione.

Lo spettacolo, definito dallo stesso Nocera Bracco “uno studio teatrale originale e impervio”, ha trovato nella qualità interpretativa dei suoi protagonisti il punto di maggiore forza, ricevendo calorosi consensi da parte degli spettatori presenti.

La replica di questa sera sarà inoltre dedicata alla memoria del grande artista e regista argentino Silvio Benedetto, figura profondamente legata ad Agrigento, dove negli anni Novanta firmò una memorabile edizione della “Sagra del Signore della nave”.