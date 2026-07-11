Piparo: “Solidarietà a Spataro e priorità all’emergenza idrica di Maddalusa”

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Il consigliere comunale Gerlando Piparo esprime la propria piena solidarietà al collega di Fratelli d’Italia Pasquale Spataro, definendolo una persona preparata, seria e profondamente legata al territorio, la cui autorevolezza è il risultato del consenso ottenuto dai cittadini e cresciuto costantemente nelle diverse elezioni amministrative per il Consiglio comunale di Agrigento.

«Al di là delle inevitabili polemiche politiche – dichiara Piparo – mi sarei aspettato da chi è stato candidato sindaco del centrodestra alle ultime elezioni comunali un contributo fatto di proposte concrete, capaci di coinvolgere tutte le forze politiche nell’interesse esclusivo della città».

Il consigliere richiama quindi l’attenzione sulle vere emergenze che interessano Agrigento, sottolineando come la politica, insieme ai rappresentanti istituzionali regionali e nazionali, debba concentrare il proprio impegno sui problemi che incidono concretamente sulla vita dei cittadini.

Tra questi, Piparo indica la grave situazione dell’approvvigionamento idrico nel quartiere Maddalusa, dove insistono anche abitazioni interessate da problematiche di natura urbanistica.

«Si tratta di una vicenda complessa sotto il profilo giuridico, amministrativo e umano – prosegue – che non può essere ridotta a una semplice contrapposizione tra legalità e diritti fondamentali. Per questo ritengo utili e necessari tutti i tavoli tecnici e istituzionali chiamati ad affrontare una situazione consolidatasi nel corso di quasi cinquant’anni e che oggi si manifesta con forza attraverso l’emergenza dell’acqua, frutto anche di criticità e disamministrazioni stratificatesi nel tempo».

Piparo invita quindi ad abbassare i toni del confronto politico e ad alzare il livello della responsabilità istituzionale.

«Servono meno scontri personali, meno demagogia e maggiore capacità di affrontare, soprattutto nelle sedi istituzionali come il Consiglio comunale, problemi che incidono concretamente sulla vita delle persone».

Infine, il consigliere rivolge un appello affinché, nel rispetto delle competenze delle autorità preposte e in attesa che il tavolo tecnico individui soluzioni definitive, venga comunque garantita ai residenti la fornitura dell’acqua.

«Esiste un’urgenza che non può attendere mesi. Anche in presenza delle verifiche sulle situazioni di abusivismo, ritengo ragionevole che ai residenti venga assicurata l’erogazione dell’acqua, soprattutto alla luce della stagione estiva e delle elevate temperature di queste settimane, salvo che non vengano predisposte con immediatezza soluzioni alternative altrettanto efficaci. L’acqua è un bene essenziale e la sua erogazione rappresenta una priorità che le istituzioni hanno il dovere di affrontare con equilibrio, responsabilità e tempestività».