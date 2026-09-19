Piove forte e Agrigento va sott’acqua: disagi e strade allagate

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Agrigento travolta dal temporale. Un violento acquazzone si è abbattuto sulla città e in diverse zone della provincia, provocando in poco tempo i primi disagi e mettendo a dura prova la viabilità.

Le precipitazioni, intense soprattutto in alcuni momenti, hanno fatto rapidamente accumulare acqua lungo diverse arterie cittadine. Particolarmente critica la situazione in viale Cannatello, nella zona del Villaggio Mosè, e in viale della Vittoria, dove in alcuni tratti l’acqua ha raggiunto un livello considerevole.

Gli automobilisti si sono trovati a percorrere carreggiate trasformate in veri e propri fiumi, con l’acqua arrivata fino all’altezza delle ruote delle vetture. Circolazione rallentata e massima prudenza, dunque, per evitare problemi e situazioni di pericolo.

Il temporale riporta inevitabilmente l’attenzione sulla manutenzione delle caditoie e sulla necessità di intervenire prima dell’emergenza. Quando arrivano piogge particolarmente intense, infatti, i punti più critici della città finiscono rapidamente sott’acqua.

E il maltempo potrebbe non aver ancora detto l’ultima parola. Da qui la richiesta dei cittadini di una maggiore attenzione alla pulizia delle caditoie e alla manutenzione della rete di raccolta delle acque piovane, soprattutto nelle zone dove gli allagamenti si ripetono con maggiore frequenza.

La pioggia, ancora una volta, mette Agrigento davanti alle sue fragilità.